Зеленская заявила о готовности большинства украинцев жить без света и тепла три года

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Большая часть жителей Украины готова жить без света и тепла несколько лет ради членства в Европейском союзе, заявила в интервью BBC жена украинского лидера Владимира Зеленского Елена в пятницу, 25 ноября.

— Мы знаем, что зима может стать для нас еще одним испытанием, если в наших домах не будет тепла. И украинцы в большинстве (это было более 90 процентов опрошенных) ответили, что они готовы это терпеть два, три года, если они видят перспективу нашего членства в ЕС. Они хотят быть в этой европейской семье на равных, — отметила первая леди Украины.

Она также добавила, что блэкаут (полное отключение электроэнергии — прим. «ВМ») — это не самое страшное, что может произойти с Украиной. По ее словам, население с оптимизмом смотрит на грядущие изменения в стране.

Как уточняет Зеленская, такое высказывание было основано на результатах социологического исследования, проведенного среди украинцев, передает ТАСС.

До этого Елена Зеленская выразила надежду в интервью американской газете The Guardian, что предложения американского бизнесмена Илона Маска касательно урегулирования конфликта на Украине были ошибкой.