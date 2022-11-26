Народный календарь. Как уберечься от беды 29 ноября

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Православная церковь 29 ноября почитает память одного из двенадцати апостолов — Левия Матфея.

По народным поверьям, 29 ноября запрещается:

Сидеть на столе — беда случится;

Ходить в одном носке, тапочке или чулке, иначе умрет кто-то из родственников;

Разговаривать с человеком через порог;

Свистеть дома, иначе заведутся тараканы.

Приметы погоды:

Если в этот день идет снег, то начнутся сильные метели.

Ветреная погода — к холодной и вьюжной зиме.

Если за окном мороз, то и зима суровой будет.

Если же за окном дождик идет, то зима будет теплой и сырой.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Именины отмечают: Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Матвей, Михаил, Николай, Семен, Сергей, Федор.