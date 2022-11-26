Народный календарь. Как уберечься от беды 29 ноября

Православная церковь 29 ноября почитает память одного из двенадцати апостолов — Левия Матфея.
По народным поверьям, 29 ноября запрещается:
Сидеть на столе — беда случится;
Ходить в одном носке, тапочке или чулке, иначе умрет кто-то из родственников;
Разговаривать с человеком через порог;
Свистеть дома, иначе заведутся тараканы.
Приметы погоды:
Если в этот день идет снег, то начнутся сильные метели.
Ветреная погода — к холодной и вьюжной зиме.
Если за окном мороз, то и зима суровой будет.
Если же за окном дождик идет, то зима будет теплой и сырой.
Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:
Именины отмечают: Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Матвей, Михаил, Николай, Семен, Сергей, Федор.