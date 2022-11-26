Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Народный календарь. Как уберечься от беды 29 ноября

Лала Манушакян
Общество
Народный календарь. Как уберечься от беды 29 ноября
Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Православная церковь 29 ноября почитает память одного из двенадцати апостолов — Левия Матфея.

По народным поверьям, 29 ноября запрещается:

Сидеть на столе — беда случится;

Ходить в одном носке, тапочке или чулке, иначе умрет кто-то из родственников;

Разговаривать с человеком через порог;

Свистеть дома, иначе заведутся тараканы.

Приметы погоды:

Если в этот день идет снег, то начнутся сильные метели.

Ветреная погода — к холодной и вьюжной зиме.

Если за окном мороз, то и зима суровой будет.

Если же за окном дождик идет, то зима будет теплой и сырой.

Подробнее об этом в видеоматериале «ВМ»:

Именины отмечают: Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Матвей, Михаил, Николай, Семен, Сергей, Федор.

Культура Народный календарь Традиции
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Андрей Миронов
Андрей Миронов

Наступает новая эпоха отечественных авто

Сергей Миронов
Сергей Миронов

Налаживаем рабочие процессы

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прославиться проще скандалами

Все мнения