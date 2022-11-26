Пьеса Агаты Кристи «Мышеловка» дебютирует на Бродвее в 2023 году

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В следующем году в Бродвейском театре состоится дебют детективной пьесы Агаты Кристи «Мышеловка», являющаяся мировым рекордсменом по продолжительности постановок. Об этом сообщила газета Guardian.

В материале говорится, что первая постановка пьесы состоялась в Лондоне в 1952 году. Показы продолжались до марта 2020 года, однако коронавирусная пандемия повлияла на продолжение показов — их временно отменили. Представления возобновились только на следующий год.

Через 70 лет после премьеры постановку покажут на Бродвее. По случаю мероприятия Лондон временно передаст Нью-Йорку каминные часы, которые являются единственной сохранившейся вещью с премьеры в 1952 году. Данное событие организовывают британский и американский постановщики Адам Шпигель и Кевин Макколум.

На прошлой неделе состоялась премьера хореографического спектакля фламенко «Дом Бернарды» в театре «Русская песня». Режиссерами постановки станут Елена Сова и Антон Преснов, хореография — выдающегося испанского хореографа Хавьера Латорре, а хореографом-постановщиком выступит Сусанна Ларриба Адель из Испании.