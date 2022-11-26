Контакт-центр по вопросам выплат мобилизованным начал работу в Москве

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В столице 26 ноября заработал контакт-центр по вопросам выплат мобилизованным горожанам. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента труда и социальной защиты населения Москвы.

— Нам удалось практически полностью решить все вопросы выверки банковских реквизитов для перечисления каждому мобилизованному положенных ему денег. За время, пока велась эта работа, мы очень быстро оказали их семьям разовую материальную помощь, — говорится в сообщении.

Так, каждому призванному горожанину необходимо выплатить 50 тысяч рублей в качестве дополнительной выплаты. Однако есть случаи, когда мобилизованные граждане не получили положенные им деньги. Связано это только с одной причиной — отсутствием корректных реквизитов для ее перечисления.

Контакт-центр, который будет решать эти вопросы, заработает с 26 ноября по номеру 8 (495) 539-36-94. Обращения граждан будут принимать ежедневно в период с 09:00 до 21:00, сообщает сайт Департамента.

В среду, 16 ноября, руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов сообщил, что специалисты Росреестра проведут онлайн-консультации на портале mos.ru для мобилизованных москвичей и их семей. Услуга предоставляется на бесплатной основе, для ее получения необходимо иметь стандартную или полную учетную запись на портале mos.ru.