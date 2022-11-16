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Онлайн-консультации на портале mos.ru будут проведены для семей мобилизованных москвичей

Араз Салехов
Город
Онлайн-консультации на портале mos.ru будут проведены для семей мобилизованных москвичей
Фото: Unsplash

Специалисты Росреестра займутся проведением онлайн-консультаций на портале mos.ru для мобилизованных москвичей и их семей. Об этом в среду, 16 ноября, сообщил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

— В непростой жизненной ситуации важно вовремя получить необходимую юридическую поддержку, тем более когда речь идет о недвижимом имуществе. Чтобы максимально упростить процедуру переоформления прав, купли-продажи или дарения квартиры, достаточно записаться на онлайн-консультацию к специалистам Росреестра на портале mos.ru, выбрать дату и время, — отметил он.

Услуга предоставляется на бесплатной основе, для ее получения необходимо иметь стандартную или полную учетную запись на портале mos.ru. В каталоге услуг нужно выбрать категорию «Жилье, недвижимость, земля» и далее — «Запись на онлайн-консультацию к специалисту Росреестра». В предложенном перечне необходимо перейти на вкладку «Онлайн-консультация в соответствии с указом мэра Москвы № 56-УМ от 5 октября 2022 года», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В среду, 5 октября, мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей мобилизованных граждан. Согласно документу, членам семьи мобилизованного будет оказано содействие в поиске работы. Также родственники военнослужащих смогут получать бесплатное консультирование по юридическим вопросам, обращаться за психологической помощью.

28 октября заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что в столице упростили порядок назначения ежемесячных детских пособий для семей мобилизованных жителей столицы. По ее словам, в стандартных обстоятельствах при определении, кому назначать ежемесячное пособие на ребенка, специалисты учитывают доходы обоих родителей, наличие у них имущества, а также денежных средств на банковских счетах. Однако такой алгоритм характерен «в обычных условиях» и «неприменим в текущей ситуации в отношении семей мобилизованных».

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