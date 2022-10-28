Ракова пояснила, как будут назначаться детские пособия семьям мобилизованных

Фото: Комплекс социального развития

В Москве упростили порядок назначения ежемесячных детских пособий для семей мобилизованных жителей столицы. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что в стандартных обстоятельствах при определении, кому назначать ежемесячное пособие на ребенка, специалисты учитывают доходы обоих родителей, наличие у них имущества, а также денежных средств на банковских счетах. Однако такой алгоритм характерен «в обычных условиях» и «неприменим в текущей ситуации в отношении семей мобилизованных».

— Очевидно, что нельзя учитывать доходы мужа, который сейчас проходит военную службу, за предыдущий период. Уклад жены тоже поменялся, и надо понимать, что хоть и временно, но семьи сталкиваются с определенными трудностями, и сейчас им нужна помощь и внимание со стороны государства, — цитирует представителя мэрии агентство городских новостей «Москва».

Ракова также добавила, что мэр столицы Сергей Собянин уже принял решение по упрощению выплат ежемесячных пособий на детей мобилизованных граждан. Постановление главы города вступает в силу с 1 ноября текущего года. Семьи мобилизованных смогут получать пособие на весь период службы.

Накануне стало известно, что Сергей Собянин упростил процедуру назначения детских пособий и пособий молодым семьям мобилизованных.