Собянин упростил процедуру назначения пособий детям и семьям мобилизованных

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин упростил процедуру назначения детских пособий и пособий молодым семьям мобилизованных. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в четверг, 27 октября.

— Правительство Москвы упростило порядок назначения ежемесячных пособий на детей и единовременного пособия молодым родителям (до 36 лет — прим. «ВМ») для граждан, призванных военным комиссариатом города Москвы на военную службу по мобилизации. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин, — говорится в сообщении.

Выплаты будут осуществляться в период прохождения мобилизованным военной службы. При этом имущественная обеспеченность, доходы и банковские счета членов семьи оцениваться не будут.

24 октября Собянин заявил, что около пяти тысяч семей мобилизованных уже получили денежные средства. По вопросам выплаты материальной помощи поступило 8,6 тысячи запросов.

Глава города также добавил, что работающие в Центре психологи готовы оказать моральную поддержку. Так, специалисты провели около 600 консультаций для взрослых и детей.