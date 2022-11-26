Самострой в музее-заповеднике «Царицыно» ликвидировали

Фото: Пресс-служба Госинспекции по недвижимости

Москва, Дольская д10с5 Карта всех событий

Сотрудники Госинспекции по недвижимости выявили самострой на территории усадьбы Царицыно, в соответствии с постановлением суда незаконную постройку демонтировали. Об этом в субботу, 26 ноября, сообщил начальник Госинспекции по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы, Иван Бобров.

По его словам, на юге города в районе Орехово-Борисово на земельном участке, расположенном по адресу улица Дольская, дом 10, строение 5, ранее находилось нежилое одноэтажное здание 1990 года постройки.

Как отметил Бобров, прежнее строение было демонтировано, а на его месте возвели новый объект (площадью 121,8 квадратного метра), на который не были оформлены необходимые документы. А именно: проектная документация, разрешение на возведение и акт ввода объекта в эксплуатацию.

В связи с этим соответствующие материалы были переданы в суд, который подтвердил незаконность нового строения и постановил демонтировать его.

На данный момент самострой снесен, а территорию расчистили от строительного мусора.