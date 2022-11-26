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Андрей Макаревич согласился выступить в России за 200 тысяч рублей в минуту

Евгений Жуков
Общество
Андрей Макаревич согласился выступить в России за 200 тысяч рублей в минуту
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Рок-музыкант Андрей Макаревич*, уехавший из России вместе с семьей после начала специальной военной операции, заявил, что может выступить перед поклонниками своего творчества, проживающими в странах бывшего СНГ.

При этом, как сообщают СМИ, артист готов принимать заказы из России по определенному курсу: 45 минут выступления группы «Машины времени» обойдутся заказчикам в девять миллионов рублей, что равняется 200 тысячам ежеминутно.

Однако данная сумма не является окончательной, поскольку музыканты требуют оплатить им перелет в бизнес-классе до места назначения, а также предоставить номера в пятизвездочной гостинице команде, состоящей из 15 человек.

Кроме того, в райдере есть еще одно условие, касающееся репертуара выступления «Машины времени». Так, Макаревич заявил, что свой хит «Перекресток семи дорог» группа исполнять не будет, передает портал Starhit.

До этого российский писатель и публицист Захар Прилепин оценил высказывания лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича о ситуации на Украине. По словам Прилепина, музыкант пытается присоединиться к творческой интеллигенции, но переоценил себя, поскольку совсем не является таковым.

*Включен в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

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