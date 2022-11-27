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Почти 11 тысяч деревьев и кустарников высадили возле столичных поликлиник

Лейла Алиева
Город
Почти 11 тысяч деревьев и кустарников высадили возле столичных поликлиник
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Около 11 тысяч деревьев и кустарников высадили на территориях столичных поликлиник в рамках благоустройства. Об этом в воскресенье, 27 ноября, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— Важным заключительным этапом всех городских проектов благоустройства является озеленение. В этом году при обновлении территорий 66 поликлиник, где проходил капремонт, высадили почти 11 тысяч деревьев и кустарников, около 15 тысяч цветов, — рассказал он.

Для этого были выбраны деревья и кустарники, которые хорошо адаптируются в условиях мегаполиса, дают густую листву, ветро- и морозоустойчивы.

На территории детских поликлиник рабочие высадили почти 630 деревьев и порядка четырех тысяч кустарников, возле взрослых поликлиник — 520 деревьев и примерно 5,7 тысячи кустарников, а рядом с поликлиниками смешанного типа — 14 деревьев и 66 кустарников, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также специалисты благоустроили территории 200 образовательных учреждений Москвы. Бирюков рассказал, что летом 2022 года было обновлено еще 200 территорий около школ и детских садов, общая площадь которых превысила 200 гектаров.

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