Ракова подвела итоги недели в социальной сфере Москвы

Фото: Пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

Число многодетных семей в столице увеличилось с 2010 года и составило свыше 200 тысяч. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в воскресенье, 27 ноября.

По ее словам, в Москве оказывают комплексную поддержку родителям и детям на каждом этапе жизни семьи. В 2023 году городские социальные выплаты семьям с детьми увеличатся на 10 процентов.

Также в городе начнут оформлять льготные электронные рецепты сроком до года для пациентов, которым необходим длительный курс лечения, и для тех, кто имеет право получать бесплатные (или со скидкой) лекарства.

После капитального ремонта открылся центр госуслуг в Ивановском районе столицы. Здесь в три раза стало больше компьютеров для оформления электронных услуг, а также появился кабинет для неторжественной регистрации брака.

Кроме того, на этой неделе открылись сразу две поликлиники, которые расположены в Алексеевском районе и поселении Щаповском в ТиНАО, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого руководитель Департамента здравоохранения города Москвы Алексей Сапсай рассказал, что строительство поликлиник по новому московскому стандарту активно ведется в столице. Все новые медучреждения будут оформлены в едином дизайне и оснащены самым современным оборудованием.