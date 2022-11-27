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В Ватикане заявили о готовности предоставить площадку для переговоров по Украине

Александр Афонин

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Ситуация в Донбассе
В мире
В Ватикане заявили о готовности предоставить площадку для переговоров по Украине
Фото: Pixabay / Helena Volpi

Святой престол готов предоставить место для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в воскресенье, 27 ноября, заявил глава внешнеполитического ведомства Ватикана архиепископ Пол Ричард Галлахер.

— Святой престол всегда остается в распоряжении. И если бы было уместно и необходимо предложить и предоставить это место, как мы уже делали это в прошлом, святой отец воспринял бы это весьма позитивно, — сказал он.

Галлахер добавил, что Ватикан был открыт для мирного урегулирования конфликта с самого начала спецоперации на Украине. Однако на свои предложения обратной связи он не получал. Несмотря на это, Святой престол готов предоставить место для проведения переговоров, передает РИА Новости.

С началом специальной военной операции многие страны мирового сообщества начали искать пути мирного урегулирования ситуации. Ситуация не обошла стороной и Ватикан. Так, 26 октября сообщалось, что Святой престол готов выступить посредником, если бы стороны конфликта обратились с такой просьбой.

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