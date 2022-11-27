Депутат Госдумы просит проверить бар в Саратове, куда не пустили добровольца в форме

Фото: Анатолий Цымбалюк / Вечерняя Москва

Правоохранительным органам и Роспотребнадзору следует провести проверку саратовского бара, сотрудники которого не пустили добровольца в военной форме. Об этом заявил депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков в воскресенье, 27 ноября.

— Пусть тот, кто это сделал, посмотрит в глаза их матерей. А пока сделаю запрос в правоохранительные органы и Роспотребнадзор. Мы не должны на это закрывать глаза. Такое отношение к нашим солдатам недопустимо, — сказал он.

Панков добавил, что если по результатам проверки подобная информация подтвердится, то она станет позором для всего города. В своем Telegram-канале депутат назвал подобные инциденты недопустимыми.

Аналогичная ситуация произошла в августе. Тогда военнослужащий пришел в форме ВКС на день рождения своей мамы в столичный ресторан, однако его не пустили охранники. Они предложили военному пробраться на веранду через кусты, чтобы «не распугивать посетителей».

Комментируя данную новость, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что сотрудников охранной службы стоит отправить служить в Донбасс. По его словам, отношение к военным, которые защищают Россию и ее граждан, должно быть уважительным.