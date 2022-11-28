Эксперт: Бюджет Москвы остается социально ориентированным

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Бюджет города Москвы из года в год остается социально ориентированным. Больше половины выделенных денег направляется на программы социальной поддержки, образования, здравоохранения, культуры и спорта, рассказала председатель РОО «Объединение многодетных семей города Москвы» Наталья Карпович.

— Средства предусмотрены не только на уже существующие меры поддержки, но и на развитие и создание новых программ. Появляются новые социальные проекты, расширяются меры поддержки, в том числе и для семей с детьми. Например, уже несколько лет реализуется очень важный проект для семей с новорожденным ребенком «Наше сокровище», а в этом году по нашей инициативе город предоставил право бесплатного проезда на общественном и пригородном транспорте обоим родителям многодетных семей, — отметила она.

Наталья Карпович добавила, что город очень тепло относится к семьям с детьми. Для них предусмотрен целый комплекс поддержки по различным направлениям. В том числе значимую поддержку получают многодетные семьи. Так, им предоставляется 30-процентная скидка на услуги ЖКХ и 50-процентная скидка на оплату капительного ремонта, бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте и право на бесплатную парковку. Семьи могут получать молочные продукты для детей до семи лет, бесплатные лекарства до совершеннолетия ребенка. Многодетные семьи имеют первоочередное право на место ребенка в детском саду. При этом почти все садики в столице для них бесплатные. В школе дети из больших семей имеют право на бесплатное двухразовое питание. Председатель объединения подчеркнула, что Москва является единственным регионом, где семья считается многодетной, пока младшему ребенку не исполнится 16 лет.

Также семьи ежемесячно получают ряд выплат в связи с увеличением стоимости жизни и на компенсацию коммунальных услуг. Раз в год Москва выделяет средства на школьную форму на каждого ученика. Выплату нужно оформить лишь один раз перед зачислением ребенка в школу, и каждый май эти деньги будут перечисляться автоматически.

Наталья Карпович также выделила важные меры городской поддержки для семей, которые воспитывают 10 и более детей. Среди них выплаты к Международному дню семьи и Дню знаний, компенсационная выплата матерям, родившим 10 и более детей, и другие. Она отметила, что материальная помощь семьям увеличивается каждый год.

— Например, пособия и выплаты гражданам старшего поколения и семьям с детьми с 1 января 2023 года будут проиндексированы на 10 процентов. Такие меры поддержки — это очень значимая помощь, на которую действительно рассчитывают многодетные семьи, — заключила эксперт.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в Москве продолжат увеличивать расходы на социальную политику — здравоохранение, социальную защиту населения, образование, культуру, спорт и так далее.