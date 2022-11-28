Почти килограмм гашиша изъяли у нервного водителя в Подмосковье

Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области

Россия, Московская область, Богородский городской округ, М-7 Волга, 54-й километр Карта всех событий

У водителя в Подмосковье изъяли почти килограмм гашиша. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в понедельник, 28 ноября.

По ее словам, инцидент произошел на 54 километре трассы М-7 «Волга». Сотрудники ГИБДД остановили иномарку, за рулем которой находился 41-летний житель Пензенской области, для проверки документов.

Во время разговора с инспекторами водитель сильно нервничал, что его и выдало. Полицейские решили досмотреть автомобиль, и в результате обнаружили два вакуумных пакета, в который находились шесть брикетов коричневого вещества. Позже экспертиза показала, что это — гашиш.

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Мужчину задержали. На допросе он рассказал, что вез наркотики в Ярославскую область, где собирался вещества продать с помощью тайников-закладок.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств». Фигурант был заключен под стражу.

О другом задержании мужчины с крупной партией наркотиков стало известно в пятницу, 25 ноября. Подозреваемый шел по улице в столице. После того, как он увидел патруль полиции, мужчина попытался скрыться. Сотрудники патрульно-постовой службы мужчину догнали и задержали. У него при себе оказалось 200 граммов метилэфидрона.