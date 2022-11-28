Грузовик врезался в стену здания на юге Москвы

Фото: Пресс-служба Дептранса Москвы

Россия, Москва, Дорожная улица, 12 Карта всех событий

Грузовик врезался в стену дома на юге Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в понедельник, 28 ноября.

ДТП произошло в районе дома № 12 по улице Дорожной. Водитель грузовика не справился с управлением и врезался в стену здания. На месте аварии работают оперативные службы города.

Движение на месте происшествия не затруднено, сообщил Telegram-канал «Дептранс. Оперативно».

Еще одно ДТП произошло ранним утром в понедельник, 28 ноября. На МКАД столкнулись два грузовых автомобиля. Один человек погиб. Момент аварии попал на видео.