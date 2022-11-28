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Подмосковный школьник покурил электронную сигарету и умер

Степан Жирнов
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Подмосковный школьник покурил электронную сигарету и умер
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва
Россия, Московская область, Электрогорск Карта всех событий

В подмосковном городе Электрогорск школьник умер после того, как покурил электронную сигарету. Об этом стало известно в понедельник, 28 ноября.

По предварительной информации, трагедия произошла недалеко от местного озера, куда восьмиклассник пошел втайне от родителей покурить вэйп вместе со своим другом. В какой-то момент во время курения у пострадавшего случился припадок, после чего ребенок потерял сознание.

Друг мальчика вызвал скорую помощь, однако врачи не смогли спасти ребенка и он скончался. Причину смерти 15-летнего ученика местного лицея установит экспертиза, сообщил Telegram-канал Shot.

Еще один ребенок погиб в результате отравления 29 октября в Волгограде. Пятилетний мальчик умер после того, как поел арбуз.

Подмосковье Вейпы Московская область Курение Смерть
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