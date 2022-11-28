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В столичном департаменте соцзащиты рассказали о сотрудничестве с ЛНР

Анастасия Колоскова

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Город
В столичном департаменте соцзащиты рассказали о сотрудничестве с ЛНР
Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В Москве уже во второй раз принимают делегацию представителей социальной службы из Луганской народной республики (ЛНР). О сотрудничестве с коллегами из нового российского региона в беседе с «Вечерней Москвой» рассказал заместитель руководителя Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Алексей Володин.

— Столичная соцзащита — это большая развитая система поддержки. За годы работы мы собрали уникальные практики в сфере реабилитации людей с инвалидностью и их социальной интеграции в жизнь мегаполиса. Запустили проекты, которые доказали свою востребованность и эффективность, — отметил замглавы департамента.

В качестве примера он привел городской сервис ранней помощи семьям, в которых воспитываются дети с особенностями развития.

Володин отметил особенную важность взаимной поддержки и обмена опытом в текущей ситуации.

— Учитывая потребность коллег из Луганской народной республики в помощи с выстраиванием качественной системы социальной защиты, мы будем продолжать сотрудничество, — заверил собеседник «ВМ».

Он напомнил, что в рамках взаимодействия делегации из ЛНР уже дважды приезжали в столицу. Во время визитов гости познакомились с реабилитационным комплексом Москвы, работой реабилитационных и реабилитационно-образовательных центров. Володин добавил, что Москва поддерживает связь с администрацией Луганска и готова к взаимодействию как в очном, так и в онлайн-формате.

28 ноября в столице приняли делегацию представителей социальной службы из ЛНР. Министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак рассказал, что Москва продолжает организацию гуманитарной помощи Донецкой и Луганской народным республикам. Город не только передает спецсредства нуждающимся, но и делится уникальным опытом специалистов.

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