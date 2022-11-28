Врач рассказал, как психолог может помочь при борьбе с онкологией

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Глава службы психологической помощи НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, врач-психиатр Олег Коляго рассказал, чем могут помочь психологи при лечении онкобольных пациентов.

Эксперт отметил, что на результат лечения серьезно влияет психологическое состояние пациента. Поэтому психотерапевт своим участием может существенно повысить эффективность лечения заболеваний.

Кроме того, у многих онкобольных параллельно наблюдаются тревожно-фобические реакции — панические атаки и танатофобия (страх смерти). У таких пациентов часто происходит смена настроения, возникает чувство страха.

Иногда встречается феномен отчуждения реальной болезни, когда пациент частично или полностью отрицает онкологическое заболевание.

В лечении по показаниям специалиста, помимо сеансов психотерапии, могут быть использованы лекарственная терапия и современные альтернативные методы лечения. Методики помогают вернуть психологическое равновесие и настроить человека на борьбу с болезнью, передает aif.ru.

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