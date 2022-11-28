Кинолог Голубев рассказал, как подготовить вольер для собаки к зимним холодам

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Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев рассказал, что хозяевам собак нужно помнить о необходимости утеплять вольер перед наступлением зимних холодов.

Эксперт пояснил, что даже для тех питомцев, которые круглый год живут на улице в вольере, мороз может стать серьезным испытанием. Собаководам следует заранее позаботиться о любимцах, утеплив вольер и будку.

Голубев порекомендовал оснастить конструкцию вольера дверью, за которой будет находиться теплое помещение с будкой. Если пол в вольере бетонный, то стоит сделать деревянный настил. Стены стоит покрыть теплоизоляционным слоем. При этом все материалы должны быть нетоксичными и не иметь стойкого запаха.

Крыша вольера должна быть прочной, без дырок и щелей, передает «Радио 1».

Ранее Владимир Голубев напомнил, что в осенне-зимний период у животных обостряются хронические заболевания, например, атопический дерматит. При взаимодействии с пылью, моющими средствами у собаки появляется зуд, покраснения кожи и развивается отит, передает Nation news.

Некоторых внушительно выглядящих собак люди считают потенциально опасными. Однако во многом все зависит от того, как воспитывалось конкретное животное. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал президент Союза кинологических организаций России Владимир Уражевский.