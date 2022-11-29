Стало известно, что и кому сказал Юрий Никулин перед смертью

Кадр из фильма «Двадцати днях без войны» / 1976 год

Смерть легендарного советского актера Юрия Никулина шокировала миллионы поклонников по всему миру. Артист ушел из жизни в 1997 году на фоне обострения сахарного диабета и проблем с сердечно-сосудистой системой.

Последние слова, которые звезда советского кино произнес перед уходом из жизни, были адресованы его давней приятельнице Людмиле Гурченко. Актеры познакомились во время совместных съемок в киноленте «Двадцать дней без войны» и с тех пор поддержали достаточно близкие отношения. Именно Гурченко стала той, кому легендарный актер позвонил накануне своей смерти.

У Никулина случился новый приступ, в связи с чем он был госпитализирован. Знаменитости требовалось хирургическое вмешательство. Уже находясь в операционной, именитый актер сделал звонок и рассказал о происходящем своей близкой знакомой.

— Молись за меня 5 августа. Ты верная и настоящая. Я тебя за это люблю, — сказал Юрий Никулин.

Именно эти слова стали последними в жизни легенды советского кино, пишет портал «Киноафиша». Здоровье киноактера резко ухудшилось во время болезни. Медики боролись за жизнь артиста на протяжении 16 дней, однако спасти его не удалось.

Накануне стало известно, что сцена из комедии Владимира Меньшова «Любовь и голуби» с разборками героинь Людмилы Гурченко и Нины Дорошиной заняла первое место в рейтинге любимых эпизодов из советского кино.