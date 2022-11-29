Московские нейросети продолжают помогать регионам в анализе лучевых исследований

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Москва масштабирует эксперимент по использованию сервисов искусственного интеллекта в медицине на другие регионы России. Московские нейросети помогли проанализировать более четырех тысяч лучевых исследований пациентов Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Об этом во вторник, 29 ноября, сообщил замруководителя Департамента здравоохранения города Москвы Илья Тыров.

— Специалистам ЯНАО сейчас доступны семь алгоритмов, которые помогают в поиске четырех направлений исследований: комплексный сервис по компьютерной томографии органов грудной клетки, два — по маммографии и четыре — по флюорографии и рентгенографии органов грудной клетки, — заявил он.

По словам заместителя главы Депздрава, нейросети приступили к анализу лучевых исследований пациентов ЯНАО два месяца назад. Работа ведется в рамках эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в здравоохранение, который был запущен Комплексом социального развития Москвы на базе столичного Центра диагностики и телемедицины при поддержке городского департамента информационных технологий.

Директор центра Юрий Васильев добавил, что более 50 врачей региона прошли обучение по использованию алгоритмов для решения повседневных задач. Москва готова делиться накопленным опытом и открыта к сотрудничеству с другими регионами страны.

До этого сообщалось, что рентгенологи Московского референс-центра лучевой диагностики городского департамента здравоохранения с начала года дистанционно проанализировали около двух миллионов лучевых исследований пациентов. Это на 26 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.