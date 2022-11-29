Названы частые ошибки россиян при ремонте жилья

Фото: Pexels

Большинство россиян признались, что допускали ошибки при ремонте квартиры или дома. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервисов «Ремонт со СберУслугами» и «СберСтрахование».

Так, об ошибках при ремонтных работах сообщили 63 процента респондентов. При этом 18 процентов опрошенных заявили, что пытались сэкономить на специалистах и в итоге работы были сделаны некачественно.

Чаще всего участники исследования ошибались при планировании бюджета, стремясь потратить меньше денег.

Каждый шестой (16 процентов) россиянин потратил на ремонт больше, чем планировал. Еще 14 процентов респондентов, пытаясь сэкономить, купили стройматериалы низкого качества, а 13 процентов пожалели, что не заказали дизайн-проект жилья.

Помимо этого, 14 процентов опрошенных просчитались в расположении розеток и их числе, 5 процентов не продумали, как будет стоять бытовая техника, 3 процента случайно закрыли доступ к коммуникациям.

Хотя бы раз ремонт делали 86 процентов россиян. Треть из них (35 процентов) делали все работы самостоятельно, 40 процентов делегировали часть работ подрядчикам, 11 процентов поручили весь процесс специалистам, пишут «Известия».

До этого международный финансовый консультант Василий Еременко оценил финансовую грамотность россиян. По его мнению, жители страны обладают достаточно хорошим уровнем даже по сравнению с европейцами и американцами.