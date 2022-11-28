Эксперт оценил финансовую грамотность россиян

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Россияне обладают достаточно хорошей финансовой грамотностью даже по сравнению с европейцами и американцами. Такое мнение высказал международный финансовый консультант Василий Еременко.

Эксперт пояснил, что многие россияне неплохо разбираются в финансовых услугах, но проблема состоит в применении теоретических знаний на практике.

— В практическом плане россияне какими-то своими финансовыми познаниями пользуются гораздо в меньше степени, чем в теории, — отметил финансовый консультант в комментарии РИАМО.

Он добавил, что во время распродаж «Черной пятницы» видно, как люди заранее умеют планировать и откладывать покупки, чтобы сделать их по более выгодной цене. Эксперт добавил, что россияне умеют анализировать рынок предложений.

Ранее финансовая онлайн-платформа Webbankir провела опрос среди россиян из разных регионов, согласно которому три четверти из них (74,4 процентов) хоть раз в этом году совершали финансовые ошибки, передает ФАН.

Просветительская акция «Всероссийская неделя сбережений» проходит в столице и других городах до 14 декабря.