Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Эксперт оценил финансовую грамотность россиян

Ирина Игнатенко
Финансы
Эксперт оценил финансовую грамотность россиян
Фото: Unsplash

Россияне обладают достаточно хорошей финансовой грамотностью даже по сравнению с европейцами и американцами. Такое мнение высказал международный финансовый консультант Василий Еременко.

Эксперт пояснил, что многие россияне неплохо разбираются в финансовых услугах, но проблема состоит в применении теоретических знаний на практике.

— В практическом плане россияне какими-то своими финансовыми познаниями пользуются гораздо в меньше степени, чем в теории, — отметил финансовый консультант в комментарии РИАМО.

Он добавил, что во время распродаж «Черной пятницы» видно, как люди заранее умеют планировать и откладывать покупки, чтобы сделать их по более выгодной цене. Эксперт добавил, что россияне умеют анализировать рынок предложений.

Ранее финансовая онлайн-платформа Webbankir провела опрос среди россиян из разных регионов, согласно которому три четверти из них (74,4 процентов) хоть раз в этом году совершали финансовые ошибки, передает ФАН.

Просветительская акция «Всероссийская неделя сбережений» проходит в столице и других городах до 14 декабря.

Финансы Деньги Финансовая грамотность
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Памятник останется навсегда

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

И снова о речи и мышлении

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Все мнения