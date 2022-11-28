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Всероссийская неделя сбережений проходит в Москве

Анастасия Колоскова
Город
Всероссийская неделя сбережений проходит в Москве
Фото: shutterstock

Просветительская акция «Всероссийская неделя сбережений» проходит в столице и других городах до 14 декабря. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

В рамках мероприятия с 30 ноября по 2 декабря в столичных школах пройдут уроки финансовой грамотности, которые проведут эксперты департамента финансов. Ребята в игровой форме узнают, что такое личный бюджет и как его вести.

Также 14 декабря день финансовой грамотности пройдет в Московском центре качества образования (Семеновская площадь, дом 4) в районе Соколиная Гора. Москвичам расскажут, как сохранить, приумножить финансовые ресурсы. Кроме того, специалисты из налоговой службы проведут консультации по вопросам налогообложения доходов и имущества, налоговым льготам и вычетам.

Помимо этого, на портале «Моифинансы.рф» в рамках мероприятия можно ознакомиться с образовательными видеороликами. Они посвящены вопросам о том, что такое маркетплейсы, как уйти в отпуск с выгодой, как не попасться на уловки «социальных инженеров» и мошенников, действующих от имени благотворителей, передает официальный сайт мэра Москвы.

Инвестиционный стратег Александр Бахтин посоветовал не хранить сбережения в наличных. По его словам, инфляция быстро «съедает» покупательную способность наличных денег.

Москва Финансы Финансовая грамотность
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