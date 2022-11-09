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Инвестиционный стратег Бахтин посоветовал не хранить сбережения в наличных

Ирина Игнатенко
Финансы
Инвестиционный стратег Бахтин посоветовал не хранить сбережения в наличных
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Инфляция быстро «съедает» покупательную способность наличных денег, поэтому хранить сбережения таким образом не стоит. Об этом рассказал инвестиционный стратег Александр Бахтин.

Эксперт отметил, что в наличных не стоит хранить ни рубли, ни евро, ни доллары.

Он добавил, что валюта сама по себе не является оптимальным вариантом для хранения сбережений. Лучше сделать выбор в пользу различных валютных инструментов.

Бахтин также добавил, что вместо привычных долларов и евро стоит инвестировать в китайский юань. Спрос на эту валюту растет с каждым днем, передает РИАМО.

Ранее финансовый аналитик Михаил Беляев заявил, что даже при небольших доходах можно откладывать сбережения. Если ежемесячно откладывать по 10 процентов от своего заработка, можно сделать накопления без ущерба для привычного образа жизни, передает Nation news.

Жители России, имеющие крупные вклады в банках, могут потерять социальные выплаты и субсидии. Об этом сообщила старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

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