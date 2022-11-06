Юрист: Клиенты с крупным вкладом в банке могут потерять соцвыплаты и субсидии

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Жители России, имеющие крупные вклады в банках, могут потерять социальные выплаты и субсидии. Об этом сообщила старший управляющий партнер юридической компании PG Partners Полина Гусятникова.

Она напомнила, соцвыплаты и субсидии назначаются с учетом дохода и степени нуждаемости семьи. Так, выплаты получают семьи, доход которых при расчете на одного человека ниже прожиточного минимума.

По словам Гусятниковой, имущество и вклады также учитываются при расчете доходов семьи. Так, если россиянин претендует на пособие, его банковский вклад не должен превышать десяти региональных прожиточных минимумов, проценты — одного прожиточного минимума.

Если же сбережения оказались выше установленной нормы, выплаты могут потребовать вернуть, передает агентство «Прайм».

До этого стало известно, что из-за более быстрого роста зарплат, нежели пенсий, в ближайшие несколько лет отношение средней пенсии к средней зарплате опустится к 2026 году ниже 30 процентов. Это следует из заключения Счетной палаты по проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования в 2023–2025 годах.