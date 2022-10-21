Средняя пенсия к 2026 году опустится ниже 30 процентов средней зарплаты

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Из-за более быстрого роста зарплат, нежели пенсий, в ближайшие несколько лет отношение средней пенсии к средней зарплате опустится к 2026 году ниже 30 процентов. Это следует из заключения Счетной палаты по проекту бюджета Фонда пенсионного и социального страхования в 2023–2025 годах.

При расчете данного коэффициента учитываются размеры среднемесячной страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров и среднемесячной номинальной заработной платы в экономике.

Это соотношение снижается на протяжении ряда предыдущих лет. Так, в 2017 году он был равен 35 процентамв, а по итогам нынешнего года составит 31,4 процента, пишет РБК.

До этого экономист, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов рассказал, что россияне, работающие или проживающие на Крайнем Севере, имеют право на досрочный выход на пенсию, а также на повышенный размер выплат от государства.

Доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина пояснила, что работающие пенсионеры могут рассчитывать на индексацию отчислений после увольнения.

По словам специалиста, вне зависимости от даты увольнения в начале или конце, допустим, марта, ПФР получит данные о факте работы пенсионера в апреле. И только за апрель данных о сотруднике не будет в штате компании.