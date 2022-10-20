Экономист Сафонов назвал условия получения пенсии с двойным коэффициентом

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Россияне, работающие или проживающие на Крайнем Севере, имеют право на досрочный выход на пенсию, а также на повышенный размер выплат от государства. Об этом сообщил экономист, профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.

Эксперт отметил, что в зарплате, которую человек получает, работая в регионах, приравненных к Крайнему Северу, не учитывается двойной коэффициент, поэтому он применяется при начислении пенсионных выплат.

— В итоге это приводит к тому, что человек не нарабатывает больше индивидуальных пенсионных баллов. Поэтому расчет пенсии в таком случае производится в повышенном размере, то есть применяется определенный коэффициент, — рассказал Сафонов в комментарии Nation News.

Коэффициенты отличаются в разных регионах России. Сафонов добавил, что для получения надбавки нужен определенный стаж. Кроме того, человек, работающий на Крайнем Севере, для получения повышенной надбавки должен там проживать.

До этого доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина рассказала, что работающие пенсионеры могут рассчитывать на индексацию отчислений после увольнения.

По словам специалиста, вне зависимости от даты увольнения в начале или конце, допустим, марта, ПФР получит данные о факте работы пенсионера в апреле. И только за апрель сотрудник не будет в штате компании.