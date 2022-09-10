Экономист Сорокина рассказала, когда пожилым людям лучше всего уходить на пенсию

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Работающие пенсионеры могут рассчитывать на индексацию отчислений после увольнения. При этом главным будет увольнение в последний день месяца, но точно не в первых поскольку месяц тогда зачтут полностью отработанным, а пенсию не проиндексируют, рассказала журналистам в субботу, 10 сентября, доцент экономического факультета РУДН Лариса Сорокина.

По словам специалиста, вне зависимости от даты увольнения в начале или конце, допустим, марта, ПФР получит данные о факте работы пенсионера в апреле. И только за апрель сотрудник не будет в штате компании. Отчет за апрель ведомство получит в мае. В июне будет принято решение об индексации, а на следующий месяц произведут индексацию, привела пример эксперт.

Сорокина подчеркнула, что нет никакой необходимости в том, чтобы идти в Пенсионный фонд и сообщать о новом «неработающем» статусе, чтобы получить надбавки. В ПФР в любом случае получат всю необходимую информацию относительно вас от работодателя, а после этого автоматически произведут индексацию, пишет агентство «Прайм».

Накануне в Министерстве финансов РФ предложили провести «приватизацию» пенсионных накоплений, передав их в собственность россиянам. Данное предложение было озвучено на презентации министерства и Центробанка.