В Минфине предложили передать пенсионные накопления в собственность граждан

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В Министерстве финансов РФ предложили провести «приватизацию» пенсионных накоплений, передав их в собственность россиянам. Данное предложение было озвучено на презентации министерства и Цетробанка.

Инициатива предусматривает предоставление гражданам с пенсионными накоплениями права инвестировать их по своему выбору. Источник издания «Ведомости», который участвовал в совещании, отметил, что для этого нужно будет соблюсти определенные критерии.

Эти пенсионные накопления образовались за счет того, что до 2014 года 6 п.п. из страхового тарифа в 22 процента составляли накопительную часть пенсии, которой можно было распоряжаться свободнее, чем страховой. Например, ее можно было перевести в негосударственный пенсионный фонд для повышения доходности. Но с 2014 года стал действовать мораторий на формирование таких сбережений, его продлили до 2024 года.

Председатель комитета Государственной думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков подтвердил изданию, что под «приватизацией» пенсионных накоплений понимается передача в собственность россиянам накоплений, которые были сформированы в рамках обязательного пенсионного страхования, но замороженных с 2014 года. Он напомнил, что в настоящее время граждане, которые обладают этими средствами, могут только перевести их из одного НПФ в другой.

Теперь предполагается, что россияне смогут выбрать, оставлять ли им средства под управлением фонда или инвестировать самим.

Кандидат экономических наук Людмила Иванова-Швец рассказала о возможности покупки пенсионных баллов. Чаще всего это требуется тем россиянам, которые долго работали без официального трудоустройства и не платили социальные взносы. Сейчас такая ситуация актуальна еще и для самозанятых, которые сами должны заботиться о своей будущей пенсии.