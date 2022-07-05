Кандидат экономических наук рассказала о возможности покупки пенсионных баллов

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Россияне, которым к возрасту выхода на пенсию не удалось накопить необходимый трудовой стаж и пенсионные коэффициенты, могут докупить недостающие баллы и стаж, рассказала журналистам во вторник, 5 июля, кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» Людмила Иванова-Швец.

Чаще всего вышеуказанная ситуация происходит у тех россиян, которые долго работали без официального трудоустройства и не платили социальные взносы. Сейчас такая ситуация актуальна еще и для самозанятых, которые сами должны заботиться о будущей пенсии.

До 2024 года в стране действует переходный период и для каждого года выхода на пенсию установлено определенное количество нужного трудового стажа и накопленных баллов. С 2024 года будет необходимо иметь не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных коэффициентов, пишет агентство «Прайм».

Накануне ведущий популярного телешоу «Поле чудес» и актер Леонид Якубович рассекретил сумму собственной пенсии. Народный артист России признался, что до сих пор не тратил отчисления, получаемые от государства.