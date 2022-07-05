Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Кандидат экономических наук рассказала о возможности покупки пенсионных баллов

Егор Провоторов
Общество
Кандидат экономических наук рассказала о возможности покупки пенсионных баллов
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Россияне, которым к возрасту выхода на пенсию не удалось накопить необходимый трудовой стаж и пенсионные коэффициенты, могут докупить недостающие баллы и стаж, рассказала журналистам во вторник, 5 июля, кандидат экономических наук, доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» Людмила Иванова-Швец.

Чаще всего вышеуказанная ситуация происходит у тех россиян, которые долго работали без официального трудоустройства и не платили социальные взносы. Сейчас такая ситуация актуальна еще и для самозанятых, которые сами должны заботиться о будущей пенсии.

До 2024 года в стране действует переходный период и для каждого года выхода на пенсию установлено определенное количество нужного трудового стажа и накопленных баллов. С 2024 года будет необходимо иметь не менее 15 лет трудового стажа и 30 пенсионных коэффициентов, пишет агентство «Прайм».

Накануне ведущий популярного телешоу «Поле чудес» и актер Леонид Якубович рассекретил сумму собственной пенсии. Народный артист России признался, что до сих пор не тратил отчисления, получаемые от государства.

Пенсионный фонд РФ покупка Пенсии
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Комиссаров
Алексей Комиссаров

Игра воспитывает не хуже книги

Алексей Митяев
Алексей Митяев

Самокатам снизят скорость

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Разрыв поколений. Находите время поговорить с детьми

Дмитрий Быковский
Дмитрий Быковский

Настоящий север с невероятными людьми

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Макулатурные мозги правят бал

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Прости нас, Чебурашка

Инок Киприан
Инок Киприан

Победа там, где правда. На нашей стороне

Все мнения
О проекте