Якубович рассказал, какую пенсию получает от государства

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Ведущий популярного телешоу «Поле чудес» и актер Леонид Якубович рассекретил сумму собственной пенсии. Народный артист России в воскресенье, 3 июля, признался, что до сих пор не тратил отчисления, получаемые от государства.

Несмотря на свой почтенный возраст (ему 77 лет), артист по-прежнему продолжает работать. Полученных благодаря труду на телевидении, театре и кино денег артисту вполне хватает на жизнь. При этом пенсия может пригодиться его семье, поэтому просто откладывает ее.

— Я пенсию ни на что пока не трачу. Мне ее перечисляют на счет. У меня она 23 тысячи, — заметил народный любимец в интервью порталу Teleprogramma.pro.

В середине марта Якубович процитировал Михаила Булгакова, отвечая на слухи о том, что шоу «Поле чудес» может закрыться. Бессменный ведущий передачи привел слова одного из персонажей известного романа «Собачье сердце», рекомендовавшего «не читать советских газет». Он отметил, что разного рода слухи появляются регулярно, но не все в них оказывается правдой.