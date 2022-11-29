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Ядерный украинец Павло Ступко стал новым супергероем DC Comics

Анастасия Колоскова
Общество
Ядерный украинец Павло Ступко стал новым супергероем DC Comics
Фото: Unsplash

В DC Comics показали нового супергероя, которым станет украинец Павло Ступко.

Персонаж будет представлять живой ядерный генератор. Согласно сюжету, эту силу он получил в 1986 году во время катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. Супергерою 52 года, однако он больше напоминает подростка. Еще одной суперспособностью Ступко является умение летать, сообщается в Telegram-канале Ura.ru.

Персонаж появится в комиксе The Wildstorm 30th Anniversary Special.

В сентябре стало известно, что австралийский актер Хью Джекман вернется к своей культовой роли Росомахи в третьей части франшизы о приключениях супергероя по имени Дедпул. Роль Дедпула исполняет актер Райан Рейнольдс. В своем аккаунте в социальной сети он выложил видеоанонс грядущего фильма, где появится и Росомаха. Премьера картины планируется 6 сентября 2024 года.

Джекман впервые сыграл Росомаху в фильме «Люди Икс» в 2000 году. В общей сложности персонаж в его исполнении появлялся на экранах в девяти картинах, последним стал фильм «Логан» 2017 года.

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