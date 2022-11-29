Подросток провалился под лед в Подмосковье и утонул

В подмосковной Старой Купавне школьник провалился под лед и утонул. Об этом «Вечерней Москве» сообщил источник в экстренных службах во вторник, 29 ноября.
По словам собеседника «ВМ», подросток пошел гулять с другом на реку Купавинка. Восьмиклассник вышел на лед и провалился. Друг пытался помочь, но не смог.
Позже тело школьника обнаружили сотрудники Мособлпожспаса.
Еще одна трагедия произошла в подмосковной деревне Троица. Оставленный без присмотра родителей мальчик упал с железного причала в воду и утонул.