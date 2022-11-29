Появились подробности о смертельном ДТП на Ленинградском шоссе

Фото: Вечерняя Москва

Россия, Москва, Ленинградское шоссе, 86 Карта всех событий

За рулем разбившегося на Ленинградском шоссе автомобиля сидел несовершеннолетний. Об этом «Вечерней Москве» рассказал источник, знакомый с ситуацией, во вторник, 29 ноября.

По предварительным данным, в автомобиле Peugeot, влетевшем на полной скорости в ограждение, находилось два человека: 17-летний подросток за рулем и 21-летняя владелица машины на пассажирском сиденье. Причины, по которым именно юноша управлял транспортным средством, пока не установлены.

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ДТП, о котором идет речь, произошло на Ленинградском шоссе в районе дома № 86 в ночь с 28 на 29 ноября. Автомобиль на полном ходу врезался в препятствие. Погибли два человека.