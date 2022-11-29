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Госинспекция по недвижимости пресекла незаконное строительство на юго-востоке Москвы

Георгий Соланович
Город
Госинспекция по недвижимости пресекла незаконное строительство на юго-востоке Москвы
Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва
Россия, Москва, Угрешская улица, 2с1 Карта всех событий

Госинспекция по недвижимости пресекла незаконное строительство на территории Юго-Восточного административного округа Москвы, сообщил начальник надзорного ведомства Иван Бобров во вторник, 29 ноября.

По его словам, специалисты Госинспекции по недвижимости выявили незаконные строительные работы на Угрешской улице. На территорию общей площадью 50 квадратных метров были завезены бетонные блоки и песок. Кроме того, по периметру участка разместили вывески «Строительные работы».

— Однако инспекторы установили, что земельный участок не предоставлялся для строительства, на проведение подобных работ не была оформлена соответствующая документация. Таким образом, нарушение удалось выявить на начальном этапе, — пояснил Бобров.

Он подчеркнул, что в данный момент нелегальные строительные работы уже прекращены.

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