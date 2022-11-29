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Шесть кафе откроют в столичном парке Дружбы

Георгий Соланович
Город
Шесть кафе откроют в столичном парке Дружбы
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва
Россия, Москва, Северный административный округ, район Левобережный, территория парка Дружбы Карта всех событий

Шесть нестационарных кафе откроют в парке Дружбы на севере Москвы, права на ведение торговой деятельности в пунктах быстрого питания выставлены на торги, сообщил глава городского департамента по конкурентной политике Иван Щербаков во вторник, 29 ноября.

— Предприниматели столицы смогут открыть шесть пунктов быстрого питания в Левобережном районе. Они расположены в разных частях парка Дружбы — на пересечении прогулочных маршрутов и мест отдыха для посетителей. Площадь каждого из павильонов составляет 20 квадратных метров, в течение всего года они могут использоваться под продажу напитков, выпечки, сэндвичей, мороженого и готовых блюд, — пояснил Щербаков.

По его словам, в торговых помещениях предусмотрены витрины, рабочие и складские помещения. Заявочные кампании по лотам завершатся 2 декабря. Аукционы пройдут 7 декабря на электронной площадке «Росэлторг». Договоры с победителями торгов будут заключены на пять лет, передает официальный сайт мэра Москвы.

1 ноября столица выставила на торги права на открытие кафе в нестационарном торговом объекте в парке Олимпийской деревни. Объект расположен у юго-восточного входа в парк на пересечении улиц Коштоянца и Лобачевского.

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