Сергунина рассказала об итогах московской выставки импортозамещающих решений в реставрации

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

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В столице подвели итоги выставки «Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях. Сохранение объектов культурного наследия», которая проходила в центре современного искусства «Винзавод» в период с 24 по 26 ноября. Об этом во вторник, 29 ноября, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Столичное руководство помогало в проведении выставки по поручению главы города Сергея Собянина. Площадка на территории 2,5 тысячи «квадратов» объединила порядка ста решений отечественных производителей, а также экспертов из России и дружественных стран, студентов профильных образовательных учреждений и просто интересующихся этой отраслью людей. Всего выставку посетили шесть тысяч человек.

По словам Сергуниной, на сегодняшний день при реставрации архитектурных памятников в городе применяются российские материалы. Представитель мэрии также отметила, что введение антироссийских санкций никак не повлияли на данную отрасль, и она находится в устойчивом положении.

Кроме того, в рамках мероприятия прошли выступления 140 спикеров из России и дружественных стран — признанных мастеров реставрации, историков и органов власти.

Как отметила председатель совета Союза реставраторов Санкт-Петербурга Нина Шангина, подобная выставка является крайне своевременной. По ее словам, появившаяся возможность поделиться с коллегами опытом необходима в настоящее время.

Одной из самых интересных тем мероприятия, по мнению участников, стала дискуссия «Импортозамещение vs параллельный импорт». В рамках данной беседы обсуждались возможности локализации производства отечественных компаний из других регионов на территории Москвы.

В свою очередь гендиректор предприятия по производству лакокрасочных материалов Татьяна Катилова рассказала о насыщенности экспозиции.

— Участие в круглом столе и пленарной сессии, презентации в лектории и на стенде, ежедневные творческие мастер-классы по колеровке и созданию нового уникального цвета для палитры фасадов — все это нашло отклик у посетителей и позволило нам продуктивно провести все три дня, — поделилась мнением Катилова.

Кроме того, в «Винзаводе» были презентованы инновационные технологические решения. Так, посетителей познакомили с процессом воссоздания стеклянных блоков Фальконье.

Искусствовед Никита Андреев поведал, что для наглядности были выставлены исторические образцы вековой давности и их современные копии, точность воспроизведения которых была достигнута благодаря современным 3D-технологиями.

Фото: Пресс-служба Мосгорнаследия

Директор по стратегическому развитию Международного института центральноазиатских исследований Сухроб Бабаев также отметил успех мероприятия, который связан с проявляемым интересом к теме среди молодых гостей.

В свою очередь представитель организационного комитета конкурса Дмитрий Тузов подчеркнул, что главная ценность соревновательных мероприятий среди молодых реставраторов заключается в возможности передачи опыта между участниками.

Александр Урбанский, являющийся гендиректором реставрационной компании, в конце выставки выразил благодарность всем сопричастным в организации экспозиции.