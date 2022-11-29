Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Сергунина рассказала об итогах московской выставки импортозамещающих решений в реставрации

Евгений Жуков
Город
Сергунина рассказала об итогах московской выставки импортозамещающих решений в реставрации
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы
Россия, Москва, 4-й Сыромятнический переулок, 1/8с6 Карта всех событий

В столице подвели итоги выставки «Импортозамещение в реставрационных материалах и технологиях. Сохранение объектов культурного наследия», которая проходила в центре современного искусства «Винзавод» в период с 24 по 26 ноября. Об этом во вторник, 29 ноября, рассказала заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Столичное руководство помогало в проведении выставки по поручению главы города Сергея Собянина. Площадка на территории 2,5 тысячи «квадратов» объединила порядка ста решений отечественных производителей, а также экспертов из России и дружественных стран, студентов профильных образовательных учреждений и просто интересующихся этой отраслью людей. Всего выставку посетили шесть тысяч человек.

По словам Сергуниной, на сегодняшний день при реставрации архитектурных памятников в городе применяются российские материалы. Представитель мэрии также отметила, что введение антироссийских санкций никак не повлияли на данную отрасль, и она находится в устойчивом положении.

Кроме того, в рамках мероприятия прошли выступления 140 спикеров из России и дружественных стран — признанных мастеров реставрации, историков и органов власти.

Как отметила председатель совета Союза реставраторов Санкт-Петербурга Нина Шангина, подобная выставка является крайне своевременной. По ее словам, появившаяся возможность поделиться с коллегами опытом необходима в настоящее время.

Одной из самых интересных тем мероприятия, по мнению участников, стала дискуссия «Импортозамещение vs параллельный импорт». В рамках данной беседы обсуждались возможности локализации производства отечественных компаний из других регионов на территории Москвы.

В свою очередь гендиректор предприятия по производству лакокрасочных материалов Татьяна Катилова рассказала о насыщенности экспозиции.

— Участие в круглом столе и пленарной сессии, презентации в лектории и на стенде, ежедневные творческие мастер-классы по колеровке и созданию нового уникального цвета для палитры фасадов — все это нашло отклик у посетителей и позволило нам продуктивно провести все три дня, — поделилась мнением Катилова.

Кроме того, в «Винзаводе» были презентованы инновационные технологические решения. Так, посетителей познакомили с процессом воссоздания стеклянных блоков Фальконье.

Искусствовед Никита Андреев поведал, что для наглядности были выставлены исторические образцы вековой давности и их современные копии, точность воспроизведения которых была достигнута благодаря современным 3D-технологиями.

Сергунина рассказала об итогах московской выставки импортозамещающих решений в реставрации Фото: Пресс-служба Мосгорнаследия

Директор по стратегическому развитию Международного института центральноазиатских исследований Сухроб Бабаев также отметил успех мероприятия, который связан с проявляемым интересом к теме среди молодых гостей.

В свою очередь представитель организационного комитета конкурса Дмитрий Тузов подчеркнул, что главная ценность соревновательных мероприятий среди молодых реставраторов заключается в возможности передачи опыта между участниками.

Александр Урбанский, являющийся гендиректором реставрационной компании, в конце выставки выразил благодарность всем сопричастным в организации экспозиции.

«Винзавод» Наталья Сергунина Москва Выставки
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Все мнения
О проекте