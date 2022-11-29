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Валерий Головченко: Московская школа экспортера поможет бизнесменам в поиске новых рынков сбыта

Александр Афонин
Город
Валерий Головченко: Московская школа экспортера поможет бизнесменам в поиске новых рынков сбыта
Фото: duma.mos.ru

Московская школа экспортера поможет предпринимателям города в поиске новых рынков сбыта и возможностей для развития бизнеса. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщил председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко.

— Участие в вебинарах и конференциях Московской школы экспортера будет полезно для тех, кто хочет выйти на рынки как стран ближнего зарубежья — Армения, Азербайджан, Таджикистан, — так и дальнего. Сейчас есть возможность получить актуальные знания о выходе на рынок Алжира, Египта, Марокко, — сказал он.

Парламентарий добавил, что в рамках занятий предприниматели смогут изучить целый ряд направлений, которые позволят запустить продажи в новой для себя стране. По его словам, подобная поддержка не менее важна, нежели финансовые механизмы оказания помощи, передает агентство городских новостей «Москва».

Накануне Валерий Головченко сообщил, что переход столичных производителей на отечественное программное обеспечение станет важным этапом импортозамещения. В качестве примера работы по продвижению отечественного ПО парламентарий привел «Банк технологий».

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