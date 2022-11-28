Головченко: Переход на отечественное ПО станет важным этапом импортозамещения для столичного бизнеса

Фото: duma.mos.ru

Переход столичных производителей на отечественное программное обеспечение станет важным этапом импортозамещения. Об этом в понедельник, 28 ноября, сообщил депутат Московской городской думы Валерий Головченко.

— Интерес к отечественному ПО был всегда, но до недавнего времени на рынке был существенным диктат западных брендов. Это ограничивало производителей во многих сферах: глобальные решения казались удобными, но мы понимаем — это удобство обеспечивал монополизм. Сейчас мы находимся в ситуации, когда монополисты с рынка ушли, и те решения, которые нарабатывались, оттачивались российскими ИТ-компаниями, получили заслуженное внимание, и продвигать их необходимо с новыми силами, — отметил депутат.

В качестве примера работы по продвижению отечественного ПО парламентарий привел «Банк технологий», который представляет собой московский реестр промышленных ИТ-решений. Он уточнил, что в базе ресурса, открытого в 2020 году, находится более 240 ИТ-продуктов, некоторые из которых превосходят западные аналоги.

По словам Головченко, в настоящее время эти решения активно внедряют на городских предприятиях. Так, российская система автоматизированного проектирования (САПР) «Компас-3D» обеспечивает потребности для трехмерного проектирования в авиастроении, машиностроении и других сферах промышленности.

Депутат назвал важной чертой отечественной разработки возможность интеграции с другими программными решениями. Он добавил, что в стремлении сохранить монополию западные разработчики стараются усложнить процессы. При этом он выразил уверенность в том, что в перспективе российский подход окажется более востребованным и продуктивным во всем мире.

— Таким образом, переход на отечественное ПО станет и важным этапом импортозамещения, и в широком смысле — частью процесса перехода к построению более здоровой модели экономики, — заключил Валерий Головченко в беседе с агентством городских новостей «Москва».

До этого парламентарий сообщил, что Дни московской конкуренции, объединяющие мероприятия для столичного бизнеса и участников закупочной деятельности, пройдут в городе в период с 7 по 11 декабря.