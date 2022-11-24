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Депутат Мосгордумы Головченко: Дни московской конкуренции станут важной площадкой для развития деловых связей

Евгений Жуков
Город
Депутат Мосгордумы Головченко: Дни московской конкуренции станут важной площадкой для развития деловых связей
Фото: Екатерина Алексеева / Вечерняя Москва

Дни московской конкуренции, объединяющие мероприятия для столичного бизнеса и участников закупочной деятельности, пройдут в городе в период с 7 по 11 декабря. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщил глава комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям столичного парламента Валерий Головченко.

По его словам, Дни московской конкуренции поспособствуют развитию деловых связей в бизнес-среде и инструментов закупочной деятельности. Головченко отметил, что в рамках названной площадки запланированы дискуссии и конференции, а также встречи представителей бизнеса.

Помимо этого, политик отметил высокую роль госзаказа в сохранении стабильности экономики города. Головченко считает, что работы с госзакупками являются крайне важными для предпринимателей всех уровней.

— И для тех, кто поставляет бумагу для принтера, и для тех, кто обеспечивает поставки сложнейшей медтехники для городских больниц. Москва сохраняет значительные объемы госзаказа, тем самым обеспечивая предпринимателям занятость, обороты, перспективы развития бизнеса, — заявил политик.

Кроме того, он добавил, что формирование здоровой конкуренции, а также отказ от бюрократических тяжб, представляют собой «большой пласт работы» для руководства столицы.

Депутат напомнил, что на сегодняшний день в городе работают лучшие практики в этой сфере — например, портал поставщиков помогает найти клиентов и подрядчиков не только в столице, но и в регионах Российской Федерации.

До этого председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева рассказала, что в Москве по итогам 10 месяце текущего года обороты малого и среднего бизнеса выросли на 26 процентов. По словам Гусевой, это говорит о положительных тенденциях в экономике и хороших темпах импортозамещения в столице.

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