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Депутат Мосгордумы Гусева: Рост оборота МСБ подтверждает устойчивость экономики Москвы к потрясениям

Георгий Соланович
Город
Депутат Мосгордумы Гусева: Рост оборота МСБ подтверждает устойчивость экономики Москвы к потрясениям
Фото: duma.mos.ru

В Москве по итогам 10 месяце текущего года обороты малого и среднего бизнеса выросли на 26 процентов, что говорит о положительных тенденциях в экономике и хороших темпах импортозамещения в столице, сообщила председатель комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмила Гусева в четверг, 24 ноября.

— Анализируя данные, можно отследить рост во всех основных сферах розничного бизнеса, сферы услуг Москвы. <...> Здесь, безусловно, совместились две ключевые тенденции: малые и средние предприятия оправились после пандемийного кризиса и, что немаловажно, воспользовались всеми возможностями, которые открылись с уходом из России западных брендов. Импортозамещение стало видимым для рядовых москвичей, — подчеркнула депутат.

По ее словам, рост и развитие прослеживаются также в интересе горожан к открытию собственного бизнеса: за 10 месяцев 2022 года количество столичных микропредприятий выросло на семь процентов.

Все эти факторы, отметила Гусева, говорят об устойчивости экономики Москвы и о корректной работе мер поддержки бизнеса, вводимых правительством столицы, передает агентство городских новостей «Москва».

До этого сообщалось, что более 36 тысяч столичных компаний обратились к властям города за предоставлением антикризисных мер поддержки с момента их введения. По его словам, одной из самых востребованных мер стала отсрочка по аренде городского имущества и земельных участков.

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