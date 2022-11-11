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Ефимов: Более 36 тысяч московских компаний обратились за антикризисной поддержкой

Георгий Соланович
Город
Ефимов: Более 36 тысяч московских компаний обратились за антикризисной поддержкой
Фото: Пресс-служба

Более 36 тысяч столичных компаний обратились к властям Москвы за предоставлением антикризисных мер поддержки с момента их введения, сообщил заместитель мэра города по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в пятницу, 11 ноября.

— В марте этого года (мэр Москвы — прим. «ВМ») Сергей Собянин утвердил набор антикризисных мер поддержки бизнеса, куда вошли льготные кредиты, отсрочки по аренде недвижимости, субсидии и гранты. На их реализацию предусмотрено 48,6 миллиарда рублей. При этом за помощью уже обратились более 36 тысяч компаний, 12,5 тысячи из них получили поддержку на сумму 27,2 миллиарда рублей, — сказал заммэра.

По его словам, одной из самых востребованных мер стала отсрочка по аренде городского имущества и земельных участков, а также оптимизация арендных ставок. Такую помощь получили 1,4 тысячи организаций на общую сумму в 14,8 миллиарда рублей.

Кроме того, добавил Ефимов, популярностью среди предпринимателей пользуются кредиты по ставке ниже банковской на пополнение оборотных средств, инвестиционные цели и строительство нежилой недвижимости. Эту меру поддержки предоставляет Московский фонд поддержки промышленности и предпринимательства. Общая сумма одобренных заявок от 70 предприятий превысила 170 миллиардов рублей, передает РБК.

До этого сообщалось, что в Центр поддержки промышленности с апреля текущего года обратились 250 предприятий столицы. Наибольшее количество запросов связано с оказанием мер поддержки и финансированием.

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