За полгода в Центр поддержки промышленности обратились 250 предприятий Москвы

Фото: Официальный сайт мэра Москвы

В Центр поддержки промышленности с апреля текущего года обратились 250 предприятий Москвы. Об этом рассказал заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, за указанный период в центр направили свыше 300 запросов.

Ефимов уточнил, что центр помогает подбирать поставщиков и предоставляет площадки под производство. Наибольшее количество запросов связаны с оказанием мер поддержки и финансированием.

— Специалисты уже оказали помощь в решении проблем по техприсоединению к инженерным сетям и организации парковки для предприятий, — рассказал глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский, слова которого передает официальный сайт мэра столицы.

До этого Ефимов рассказал, что уровень безработицы в столице к 1 ноября снизился до минимального с апреля 2020 года значения — 0,42 процента. Он уточнил, что в настоящее время в объединенном банке вакансий Москвы открыто свыше 400 тысяч позиций. Так, на одного официально зарегистрированного безработного, по данным Центра занятости населения «Моя работа», приходится 13 предложений о трудоустройстве.