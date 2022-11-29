Минобороны: Нарушение режима прекращения огня зафиксировано в Карабахе

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Нарушение режима прекращения огня со стороны Азербайджана зафиксировано в Нагорном Карабахе в Шушинском районе в зоне ответственности миротворцев. Об этом во вторник, 29 ноября, сообщили в пресс-службе Минобороны России.

— В Шушинском районе азербайджанской стороной из стрелкового оружия обстрелян пост вооруженных формирований Нагорного Карабаха, — говорится в сообщении.

Уточняется, что при обстреле со стороны Азербайджана были ранены два человека, передает РИА Новости.

В конце октября президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян по итогам переговоров в Сочи приняли совместное заявление по Нагорному Карабаху.

Согласно документу, в процессе встречи главы государств подтвердили приверженность к соблюдению ранее принятых договоренностей и согласились принять дополнительные усилия для решения оставшихся вопросов. Кроме того, политики сошлись во мнении, что Россия внесла ключевой вклад в ситуации в Нагорном Карабахе.