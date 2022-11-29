Массовый сбой произошел в приложении банка «Тинькофф»

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В мобильном приложении банка «Тинькофф» произошел массовый сбой, не позволяющий пользователям войти в сервис. Об этом стало известно во вторник, 29 ноября.

При попытке войти в приложение с использованием пароля или Face ID на экране появляется уведомление «Что-то пошло не так». Также пользователям предлагается повторить попытку входа еще раз.

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В октябре пользователи мессенджера Telegram из России столкнулись со сбоями в работе приложения. Тогда приложение не работало у порядка 77 процентов пользователей. Еще 14 процентов столкнулись с временными перебоями.

Аналогичная ситуация произошла в том же месяце с работой мессенджера WhatsApp*. По данным сервиса Downdetector, произошел глобальный сбой. На ошибки в работе приложения жалуются пользователи из разных стран.

Кроме того, в начале октября пользователи видеохостинга YouTube пожаловались на сбои в работе сервиса. Чаще всего трудности возникали с просмотром видео.

* Принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.