Алла Пугачева ликвидирует свое последнее юрлицо в России

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Перебравшаяся в Израиль российская поп-исполнительница Алла Пугачева продолжает сжигать мосты с родной страной. Юристы знаменитости начали процедуру ликвидации последней российской компании, принадлежащей ей. Фирма носит название «АБП».

Еще в 2010 году под этим юридическим лицом функционировало «Радио Алла». Известно, что генеральным директором «АБП» значится концертный директор артистки Елена Чупракова, пишет ФАН.

Алла Пугачева покинула родину вскоре после начала специальной военной операции России на Украине. Знаменитость улетела в Израиль вместе со своей семьей, однако напоследок подвергла критике российские власти и население страны.

Накануне известный российский музыкант Юрий Лоза выразил уверенность в том, что популярность поп-певицы Аллы Пугачевой в России создана искусственно. Артист прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ, где Примадонна стала одной из самых любимых певиц у россиян в нынешнем году.

Накануне Примадонна рассказала, почему разводилась со своими мужьями. По словам артистки, она жертвовала партнерами ради своей карьеры.