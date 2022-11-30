Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Алла Пугачева ликвидирует свое последнее юрлицо в России

Егор Провоторов
Общество
Алла Пугачева ликвидирует свое последнее юрлицо в России
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Перебравшаяся в Израиль российская поп-исполнительница Алла Пугачева продолжает сжигать мосты с родной страной. Юристы знаменитости начали процедуру ликвидации последней российской компании, принадлежащей ей. Фирма носит название «АБП».

Еще в 2010 году под этим юридическим лицом функционировало «Радио Алла». Известно, что генеральным директором «АБП» значится концертный директор артистки Елена Чупракова, пишет ФАН.

Алла Пугачева покинула родину вскоре после начала специальной военной операции России на Украине. Знаменитость улетела в Израиль вместе со своей семьей, однако напоследок подвергла критике российские власти и население страны.

Накануне известный российский музыкант Юрий Лоза выразил уверенность в том, что популярность поп-певицы Аллы Пугачевой в России создана искусственно. Артист прокомментировал результаты опроса ВЦИОМ, где Примадонна стала одной из самых любимых певиц у россиян в нынешнем году.

Накануне Примадонна рассказала, почему разводилась со своими мужьями. По словам артистки, она жертвовала партнерами ради своей карьеры.

Алла Пугачева юридические лица Россия ликвидация
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Русский след в модном Доме

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Хорошие подарки к Рождеству

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Новые санкции Евросоюза: девятый вал снова вхолостую

Александр Лосото
Александр Лосото

Кому нужны горы писанины

Антон Крылов
Антон Крылов

Политика низких достижений

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Пока еще есть время...

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Испуганных «патриотов» завербует ЦРУ

Все мнения
О проекте