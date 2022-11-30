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Каталог столичного сервиса «Вывоз ненужных вещей» расширили

Георгий Соланович
Город
Каталог столичного сервиса «Вывоз ненужных вещей» расширили
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

Жители Москвы благодаря расширению каталога сервиса «Вывоз ненужных вещей» теперь могут заказать вывоз старой мебели, сломанной бытовой техники и электроники. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства столицы в среду, 30 ноября.

Каталог сервиса был расширен по просьбе горожан. Новая услуга предоставляется на платной основе.

— Стоимость услуги не будет превышать среднюю рыночную цену. При этом в нее уже входит демонтаж, разборка, погрузка и экологическая утилизация предметов. Вывоз остальных предметов — крупногабаритной техники, металлических предметов и автомобилей — для горожан по-прежнему остается бесплатным, — подчеркнул глава столичного ГКУ «Новые технологии управления» Александр Пищелко.

На официальном сайте мэра Москвы напомнили, что заявку на вывоз ненужных вещей может оформить любой совершеннолетний пользователь портала mos.ru. В один запрос можно включить неограниченное количество предметов. После подачи заявки с отправителем свяжется представитель компании-партнера.

Благодаря работе сервиса «Вывоз ненужных вещей» по заявкам москвичей забрали 600 тонн техники и металлических предметов. В общей сложности сотрудники сервиса вывезли свыше 24 тысяч единиц крупногабаритной техники и предметов из металла.

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