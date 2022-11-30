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Владислав Овчинский: Московское предприятие запустило поставки фрезерных станков для металлообработки собственной разработки

Полина Французова
Город
Владислав Овчинский: Московское предприятие запустило поставки фрезерных станков для металлообработки собственной разработки
Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы

Столичный производитель начал поставки компактных фрезерных станков для металлообработки собственной разработки, серийный выпуск которых начался в этом году. Об этом в среду, 30 ноября, сообщил руководитель с Владислав Овчинский.

Станок более чем на 70 процентов состоит из отечественных материалов и компонентов. Мощности компании позволят выпускать несколько сотен установок каждый год.

— На смену зарубежным поставщикам оборудования на внутренний рынок выходят новые локальные предприятия, которые создают инновационные и более технологичные продукты. Так, в Москве разработали компактный фрезерный станок с программным управлением, предназначенный для большинства типовых операций по металлообработке, — рассказал Владислав Овчинский.

По словам главы департамента, станок может применяться в аэрокосмической, автомобильной, электронной, медицинской и прочих отраслях.

Устройство обладает механизмом автоматической трехсекундной смены инструмента и бестеневой системой освещения, а его основа была спроектирована с помощью генеративного дизайна с использованием технологий искусственного интеллекта. Это позволило получить конструкцию высокой прочности и жесткости, минимальной массы и габаритов.

Такие свойства обеспечат стабильную работу даже с труднообрабатываемыми материалами. Как отметил основатель компании Александр Бобрышев, цена устройства на 30–50 процентов ниже, чем у зарубежных аналогов со схожими техническими характеристиками.

Владислав Овчинский Промышленность
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